Mindhunter: David Fincher ha scelto lo stesso Charles Manson di Quentin Tarantino!

Recentemente abbiamo riportato la notizia che Damon Herriman è stato scelto da Quentin Tarantino per interpretare Charles Manson nel suo attesissimo Once Upon A Time in Hollywood. Come rivela Collider, l'attore australiano interpreterà lo stesso ruolo nella seconda stagione di Mindhunter, lo show Netflix prodotto da David Fincher.

Herriman, che nel film di Tarantino vestirà i panni di Manson nel 1969, in Mindhunter farà la sua apparizione negli anni'80, quando Manson si trovava già dietro le sbarre. Il report conferma le recenti informazioni che vedono la seconda stagione incentrata sugli omicidi di bambini avvenuti ad Atlante tra il 1979 e il 1981. Lo show vedrà l'apparizione di altri serial killer come Son of Sam e il BTK Killer.

Collider suggerisce che Herriman sia stato scelto come interprete di Manson in Mindhunter molto prima che nel film di Tarantino. L'attore, infatti, avrebbe già girato le sequenze della serie thriller a luglio. Once Upon a Time in Hollywood arriverà nelle sale nell'estate del 2019, mentre la release della seconda stagione della serie è ancora sconosciuta, perciò non ci è ancora dato a sapere quale versione vedremo prima sul grande o piccolo schermo.

La prima stagione di Mindhunter è attualmente disponibile in streaming e narra le vicende di due agenti dell'FBI, Holden Ford e Bill Tench, intenti a comprendere il linguaggio dei serial killer attraverso un nuovo metodo di studio.