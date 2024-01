Mindhunter, David Fincher spiega la cancellazione: 'Una scommessa, serie troppo rischiosa'

La cancellazione di Mindhunter dopo la seconda stagione è stata un duro colpo da digerire per i fan della serie e, ovviamente, per David Fincher: il regista di Seven è però uno che bazzica quest'ambiente da tempo sufficiente a spiegarsi certe decisioni delle produzioni, come dimostrano le sue ultime parole al riguardo.

Dopo aver confermato la cancellazione di Mindhunter nelle scorse settimane, Fincher ha infatti ripreso la parola in queste ore approfondendo le motivazioni della cosa: "Forse House of Card non era una serie così rischiosa, ma Mindhunter lo era. [...] Non abbiamo potuto portare a compimento la traiettoria, ma era una scommessa. Era anche una serie costosa, davvero costosa. Siamo andati avanti finché abbiamo potuto, finché qualcuno non ci ha detto: 'Non ha senso produrre una serie del genere a meno che non possiate ridurre il budget o renderla più pop, così più gente la guarderà'" ha spiegato il regista.

Fincher ha poi proseguito: "Noi non volevamo cambiare il nostro approccio, per cui, rispettosamente, loro ci hanno detto che l'avrebbero chiusa". Resta il dispiacere, dunque, ma anche la consapevolezza di non esser venuti meno alle premesse della serie, cosa che difficilmente i fan avrebbero perdonato. E voi, avreste digerito un diverso approccio da parte di una serie come Mindhunter? Fatecelo sapere nei commenti!