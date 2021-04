Mindhunter, c'è ancora speranza per una terza stagione? Gli ultimi rumor

I fan di Mindhunter sperano ancora in una terza stagione per lo show di Netflix con protagonista Jonathan Groff, ma lo stesso David Fincher non era stato per niente ottimista in merito. Adesso, però, sembra che qualcosa si stia muovendo...

Sono tante le serie tv che si sono concluse pur avendo ancora tanto da dire, e tra queste vi è lo show Netflix di David Fincher Mindhunter. Una volta terminata la seconda stagione della serie, infatti, si sono susseguite diverse ipotesi e discussioni in merito a una terza stagione, che però era stata apparentemente accantonata per varie ragioni.

Diciamo apparentemente perché, secondo gli ultimi rumor riportati da Small Screen, sembrerebbe che l'idea non sia stata ancora abbandonata del tutto.

"Ci è stato rivelato da alcune fonti vicine a Netflix che le discussioni tra la piattaforma streaming e David Fincher per una terza stagione di Mindhunter stanno continuando" si legge sul sito.

Al momento non siamo a conoscenza di ulteriori informazioni, né abbiamo modo di confermare (o smentire) le voci, ma qualche mese fa David Fincher si esprimeva in questi termini: "Non so se ha senso continuare. Era uno show molto costoso. Aveva un pubblico davverp appassionato, ma non abbiamo raggiunto dei numeri che potessero giustificarne il costo".

"Sicuramente avevo bisogno di un po' di lento lontano dal set. Per terminare la seconda stagione ci siamo messi tutti a lavorare tantissimo, e non avevamo tanti script o outline e una bibbia che ci potesse condurre alla terza stagione. Ammetto di aver pensato 'Non so se pronto a passare altri due anni facendo la stessa cosa'" aggiungeva, rivelando però che la voglia di tornarvi su in un secondo momento c'era ancora "Ma a un certo punto mi piacerebbe rivisitarlo. La speranza era quella di arrivare alla fine deli anni '90, primi 2000, e magari essere pronti a a bussare a casa d[el serial killer] Dennis Rader".

Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.