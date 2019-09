Mindhunter: Holt McCallany sorpreso di essere considerato un sex symbol

Una delle sorprese di Mindhunter non riguarda la trama dello show Netflix ma un gruppo di fan che ha dichiarato di ritenere l'agente Bill Tench, interpretato da Holt McCallany, un sex symbol. Tench è vagamente ispirato al reale agente dell'FBI Robert K. Ressler, membro dell'Unità di Scienza Comportalmentale dell'FBI tra gli anni '70 e '80.

Ressler si è occupato in quel periodo del concetto di profilazione criminale. Il personaggio al quale Ressler è ispirato in Mindhunter, Bill Tench, vivrà una seconda stagione molto stressante, fra gli omicidi di Atlanta e la crisi familiare con la moglie Nancy.

Holt McCallany ha parlato così del suo personaggio:"Mi vedo come qualcuno che ha intenzioni onorevoli ma anche un personaggio imperfetto in certi modi. Concordo sul fatto che Bill vorrebbe essere un buon marito e vorrebbe essere un buon padre; è solo e ha molte sfide nella vita privata che non è sicuro di sapere come gestire".



Inoltre McCallany ha spiegato come la sua interpretazione del personaggio sia stata sviluppata insieme a David Fincher e basandosi in parte su suo padre, Michael McAloney, produttore e vincitore del Tony Award nel 1970 per Borstal Boy:"Non sto interpretando mio padre ma era un fumatore accanito che aveva qualità importanti".

Sembra che Bill Tench sia considerato un sex symbol da alcuni fan:"Non so proprio cosa dire. Sono molto lusingato ma profondamente sorpreso". Un motivo di questo attaccamento dei fan però McCallany pensa di conoscerlo:"C'è qualcosa di nobile nel maschio classico dell'epoca. Penso che in un certo qual modo ce ne siamo allontanati. Credo ancora in tutto questo, credo che la cavalleria non sia mai morta".

Holt McCallany ha lodato la doppia interpretazione di Damon Herriman nei panni di Charles Manson. David Fincher avrebbe intenzione di realizzare cinque stagioni di Mindhunter e considerato il successo delle prime due i fan non potranno che esserne entusiasti.