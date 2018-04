Mindhunter: rivelati i registi della seconda stagione, tornerà anche David Fincher!

Dopo il grande successo di critica ottenuto da Mindhunter, era scontato che Netflix ne ordinasse il rinnovo per una seconda stagione. In data odierna abbiamo appreso che David Fincher tornerà dietro alla macchina da presa e sarà affiancato nell'incarico da due registi d'eccezione, dando vita ad un grande trio che farà i felici i fan dello show.

Stando a quanto riportato da The Playlist, infatti, il regista di Fight Club si occuperà della prima e ultima puntata, mentre Andrew Dominik (Killing Them Softly) ne dirigerà due e Carl Franklin (House of Cards) lavorerà ai restanti. Nel cast torneranno Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv.

Gli otto episodi che andranno a comporre il nuovo arco narrativo di Mindhunters saranno ambientati nella Georgia del sud ed incentrati sull'efferato caso degli Atlanta child murders, ovvero la morte di 24 bambini, quasi tutti strangolati, avvenuta tra il 1979 e il 1981. In quel periodo morirono anche sei adulti ed il principale indiziato fu Wayne Williams, condannato per due di questi omicidi, ma totalmente assolto da quello delle altre povere vittime.

David Fincher si trova attualmente a Pittsburgh per iniziare le ripese della seconda stagione, fissate per la fine del mese. La speranza di Netflix è quella di far uscire i nuovi episodi agli inizi del 2019, andando così a riempire il suo già vasto catalogo di prodotti originali.

La prima stagione di Mindhunters è attualmente disponibile in streaming e narra le vicende di due agenti dell'FBI, Holden Ford e Bill Tench, intenti a comprendere il linguaggio dei serial killer attraverso un nuovo metodo di studio.

Cosa ne pensate del ritorno di Fincher a bordo del progetto? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.