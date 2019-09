Ming-Na Wen di Agents of S.H.I.E.L.D. nella nuova serie di Awkwafina

La serie tv di ABC, Agents of S.H.I.E.L.D., starà anche per giungere alla sua conclusione, ma l'agenda di Ming-Na Wen non potrebbe essere più piena di così... O forse sì?

L'attrice interprete dell'Agente Melinda May nello show targato Marvel non rimarrà a lungo lontana dal piccolo schermo, una volta conclusosi AoS.

Qualche settimana dopo l'annuncio alla D23Expo della sua aggiunta al cast di The Mandalorian, la serie tv di Disney+ e Jon Favreau ambientata nel mondo di Star Wars, la Wen sembrerebbe essere stata scritturata anche per un altro ruolo: quello della "zia bohémienne, spirituale e amante della natura, in visita alla nipote" nel nuovo show di Awkwafina per Comedy Central, Nora from Queens.

La notizia è stata confermata dalla stessa attrice, che ha ritwittato un post di TV Line in cui era stata menzionata (e che potete vedere in calce all'articolo).

Ming-Na Wen è stata recentemente insignita dello status di Leggenda Disney, grazie anche al ruolo che da tanti anni la lega alla Casa di Topolino (oltre a quello di May): quello di Fa Mulan nel classico animato del 1998.

Si prospetta dunque un 2020 davvero intenso per la Wen, tra i suoi nuovi impegni lavorativi e la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. (di cui qui potete vedere il primo trailer), che andrà in onda su ABC la prossima estate.