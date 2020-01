Ming-Na Wen di Agents of SHIELD si congratula con Awkwafina per il premio ai Golden Globe

Durante la cerimonia dei Golden Globe 2020 è avvenuta la storica vittoria di Awkwafina , la quale si è aggiudicata il premio di miglior attrice in un film commedia o musical, grazie alla sua prestazione in The Farewell - Una bugia buona.

Si tratta della prima volta in cui un'attrice di origine asiatica si aggiudica un premio da protagonista ai Golden Globe e l'evento è stato celebrato anche da Ming-Na Wen, star di Agents of SHIELD, dove compare nella parte dell'agente Melinda May.



L'attrice si è congratulata con la collega tramite un post su Instagram, che trovate in calce all'articolo.

"AHHHHH!!! Congratulazioni Nora (vero nome di Awkwafina ndr)!!!! Sto piangendo di gioia. Tutta la famiglia tifava a più non posso!", ha scritto Ming-Na Wen a corredo di un'immagine in cui Awkwafina riceve il prestigioso riconoscimento. "@awkwafina è così commovente e meravigliosa in #Farewell. Se non avete visto il film, recuperatelo. Sono così contenta e orgogliosa di te, ragazza. Meriti questo e altro. Ti voglio bene da morire!". Con un post successivo, Ming-Na Wen ha voluto sottolineare quanto fosse stata importante la vittoria di Awkwafina, un evento che "fa la storia".



Le due attrici, inoltre, in futuro faranno entrambe parte dell'universo Marvel. Ming-Na Wen è già presente, proprio con il suo ruolo in Agents of Shield, mentre Awkwafina reciterà in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dove sarà la co-protagonista al fianco di Simu Liu.