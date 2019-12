Ming-Na Wen e il suo Baby Yoda fatto all'uncinetto fanno impazzire Instagram

Se il nome di Ming-Na Wen non vi dice niente, vi rinfreschiamo subito la memoria: si tratta infatti di un'attrice molto attiva sul fronte Disney, dove ha dapprima doppiato Mulan nel film animato del 1998, poi ha interpretato Melinda May in Agents of S.H.I.E.L.D., ed ora la possiamo ammirare in The Mandalorian.

Nell'apprezzatissima serie TV di Jon Favreau ambientata nell'universo di Star Wars, l'attrice interpreta il personaggio di Fennec Shand, uno dei preferiti dai fan, anche se ovviamente la vera star dello show è stata senza dubbio Baby Yoda, che ha fatto impazzire tutti fin dal primo frame in cui lo si è potuto vedere.

Purtroppo però il merchandising ufficiale di Baby Yoda tarda ad arrivare, e dunque i fan si sono dovuti arrangiare creando da loro le prime action figure e quant'altro, sfoderando tutta la loro creatività.

Non è sfuggita al processo nemmeno la stessa Ming-Na Wen, che ha recentemente mostrato su Instagram delle foto di un pupazzo di Baby Yoda fatto a mano proprio da lei con l'uncinetto. I fan dell'attrice sono naturalmente impazziti ed hanno inondato le foto del pupazzetto, che potete ammirare nei post in calce alla news, di commenti.

Vi piace? E voi, avete realizzato qualcosa a tema Baby Yoda o The Mandalorian in generale? Intanto per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione del finale di The Mandalorian.