Anche Ming-Na Wen sarà nel cast di The Mandalorian

Sarà anche l'ora di salutare l'Agente May, ma Ming-Na Wen rimarrà in territorio Disney ancora per un po': l'attrice sarà infatti parte della serie tv di Disney+ ambientata nel mondo di Star Wars, The Mandalorian.

Ha interpretato una delle principesse più amate dai fan Disney; ha dato il volto all'Agente più badass dell'intero S.H.I.E.L.D.; e ora è anche a tutti gli effetti una Leggenda Disney; Ming-Na Wen ha alle spalle una carriera decisamente invidiabile, e alcuni dei suoi progetti di maggior successo sono in un qualche modo legati alla Compagnia di Topolino.

E oggi, come abbiamo appreso (tramite Deadline) dal CEO Disney, Bob Iger, è stato rivelato che l'attrice farà parte del cast di The Mandalorian, la serie tv di Jon Favreau.

L'annuncio, che arriva direttamente dalla D23, in corso proprio in queste ore ad Anaheim, è stato seguito da una dichiarazione di Ming-Na, che voltandosi verso Iger, avrebbe detto: "Per piacere, continuate ad acquistare tutti questi franchise. A quanto pare continuano ad assumermi!"

In attesa dell'uscita di The Mandalorian su Disney+ (e dell'arrivo della piattaforma streaming anche nel nostro paese), possiamo continuare ad apprezzare Ming-Na Wen ancora per un po' nella settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., che tornerà il prossimo anno sul network ABC.