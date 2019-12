Ming-Na Wen celebra il suo esordio in The Mandalorian

Che Ming-Na Wen fosse entusiasta di partecipare a The Mandalorian si sapeva già, ma ora l'attrice ha debuttato nella nuova serie Disney+ e non ha perso l'occasione per celebrare l'evento sui social.

Ming-Na Wen è comparsa nel quinto episodio, The Gunslinger, vestendo i panni di Fennec Shand, un'assassina e mercenaria, ricercata da due cacciatori di taglie, Toro Calican (Jake Cannavale) e il Mandaloriano (Pedro Pascal). "Potreste riconoscere una fan accanita di Star Wars!! Ahhhh!!!" ha scritto l'attrice su Twitter, citando una clip dell'account ufficiale dello show in cui si vedono i due cacciatori di taglie sulle sue tracce.

Possiamo ben comprendere l'entusiasmo di Ming-Na Wen nell'entrare a far parte di un mondo, quello creato da George Lucas, che ha emozionato più generazioni di spettatori.



Riguardo il suo personaggio, Ming-Na Wen aveva dichiarato: "abbiamo preso ispirazione a partire dal nome. Ci è balenata l'idea di una fennec (conosciuta anche come volpe del deserto ndr). È furba, abile nelle strategie e brava a sopravvivere, sa essere furtiva, leggiadra e agile. Adoro l'immagine che emerge dal nome".



Purtroppo, il destino di Fennec Shand non è stato dei migliori, ma almeno è servito al cliffhanger che ha chiuso l'episodio e che potrebbe rappresentare uno dei grandi enigmi della stagione. Negli ultimi istanti, infatti, un misterioso personaggio compare in The Mandalorian e la sua identità potrebbe essere una vecchia conoscenza dei fan di Star Wars.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di The Mandalorian 1x05 e vi ricordiamo che il prossimo episodio sarà disponibile a partire dal 13 dicembre.