Ming-Na Wen è Fennec Shand nel nuovo teaser trailer di The Mandalorian

Il 12 novembre debutterà The Mandalorian in arrivo su Disney+, e i fan di Star Wars non stanno più nelle pelle. E, tanto per tenere alto il livello di hype intorno allo show, ecco arrivare il personaggio di Ming-Na Wen, Fennec Shand, in un nuovo teaser trailer.

Dopo l'arrivo del final trailer di The Mandalorian, i fan dell'universo creato da George Lucas pensavano probabilmente di non ricevere più "regali" dalla Lucasfilm prima dell'uscita della serie di Jon Favreau su Disney+. E invece ecco che debutta un nuovo teaser trailer che, tra le altre cose, introduce il personaggio di Ming-Na Wen.

Fennec Shand è "una letale assassina che incrocerà la strada del Mandaloriano (Pedro Pascal) più o meno verso metà prima stagione".

"L'ispirazione per il personaggio l'abbiamo presa dal nome. L'idea di un fennec, una volpe del deserto, è quella che viene più spontanea" spiega Ming-Na Wen ai microfoni di Vanity Fair "È complicata, eppure è in grado di farsi strada e sopravvivere, essere furtiva... Davvero agile e piena di grazia. Adoro come l'immagine ricalchi il nome".

E anche nel look di Fennec, che la Wen ha aiutato a creare, si possono scorgere delle ravvisaglie dell'animale di cui porta il nome (come nei capelli, neri ma con un po' di arancione, come il colore del pelo dei fennec).

Il passato di Fennec Shand, intanto, non ci è noto, e la sua backstory è sfuggevole. "Cambierà, si evolverà. Voglio dire, non è questa la parte più bella del creare un nuovo personaggio? A tal proposito, credo che abbia anche un buon senso dell'umorismo, il che lo rende divertente. Non puoi capire esattamente verso quale direzione stia puntando e andrà" elabora l'attrice.

Inoltre, con sé sembrerebbe portare "un grosso fucile, davvero grosso".

Quindi non sappiamo se appartenga al lato oscuro, o a quello chiaro.

"Credo che sia tutto da vedere, ma è sicuramente qualcuno che è fedele a se stessa".

Potete vedere il teaser trailer di The Mandalorian cliccando sul link in calce alla fonte della notizia.