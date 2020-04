Ming-Na Wen ripesca i suoi vecchi giocattoli per affrontare la quarantena

In questi giorni di quarantena, chi è costretto all'isolamento cerca passatempi e distrazioni tra le mura di casa, e tra chi si dedica alle pulizie e chi alla cucina, c'è chi fa un viaggio nel passato ripescando vecchi ricordi. È il caso ad esempio di Ming-Na Wen di Agents of SHIELD e della sua collezione di giocattoli.

L'attrice ha infatti postato nei giorni scorsi una foto su Instagram in cui è in compagnia dell'action figure di Obi-Wan Kenobi di Star Wars. Nella didascalia ha scherzato parlando di "adult toys": "Mentre si rifugia in casa, questa ragazza geek ha tirato fuori tutti i suoi giocattoli per adulti. Eheheh. Fai del tuo meglio e resta a casa. Come uno Jedi, puoi essere un eroe anche mantenendo le distanze. Che la Forza sia con te."

L'immagine di Obi-Wan è visibile in calce alla news. Ming-Na Wen è da sempre una fan di Star Wars e ha recentemente realizzato uno dei suoi più grandi sogni entrando a far parte del franchise: ha infatti interpretato Fennec Shand nella serie The Mandalorian. Non è ancora chiaro se il suo personaggio ritornerà nella seconda stagione della serie live-action, dal momento che il suo destino è stato lasciato in sospeso.

L'interprete di Melinda May non è l'unica del cast di Agents of SHIELD ad aver affrontato sui social il tema del Coronavirus: recentemente Chloe Bennet ha invitato a non parlare di virus cinese quando ci si riferisce al COVID-19, per non dare al "nemico invisibile" con cui il mondo combatte in questi mesi una connotazione razziale.

Le 6 stagioni di Agents of SHIELD sono in streaming su Netflix, mentre la stagione 7 potrebbe approdare su Disney+.