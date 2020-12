Ming-Na Wen, la star di The Mandalorian raggiunge un milione di follower su Instagram

Questo è un momento veramente importante per la carriera di Ming-Na Wen, l'attrice infatti dopo aver detto definitivamente addio all'agente Melinda May in Agents of SHIELD e dopo aver doppiato la celeberrima eroina cinese Mulan, tornerà ad interpretare la feroce Fennec Shand in The Bad Batch.

La conferma è giunta nei giorni scorsi, e sembra che la Wen sia entusiasta di poter tornare a vestire i panni di questo personaggio che già in precedenza aveva avuto la possibilità di doppiare. Non ci sono ancora molti particolari sulla sua partecipazione a questa nuova serie, ma siamo certi che riuscirà a conquistare i fan come ha già fatto The Mandalorian.

Intanto sui social Ming-Na Wen celebra un traguardo importante: il raggiungimento del milione di fan su Instagram e, assicura che presto ci saranno succose novità per i fan della galassia lontana lontana.

"Questa mattina mi sono svegliata con un altro traquardo meraviglioso. Ho raggiunto un milione di follower su Instagram !!! GRAZIE PER AVERMI SEGUITO !! Con tutte le limitazioni e le restrizioni in questo momento, dobbiamo rimanere in contatto l'uno con l'altro più che mai. Quindi penso che questo sia un traguardo importantissimo e ho voglio di festeggiare con voi. Vi amo per essere tutti qui con me. Che settimana emozionante e sorprendente è stata tra il finale di stagione di @themandalorian e ora questo. La prossima settimana, Avrò delle fantastiche foto dei BTS da condividere. Non penso che dovrò preoccuparmi degli spoiler per allora, giusto? !! (Lo so, la maggior parte di voi ha già visto tutto, ma voglio ancora aspettare un po'). Vi amo infinitamente. Che la forza sia con voi!".

Intanto il finale di The Mandalorian ha lasciato molti senza parole, ma non Mark Hamill che era a conoscenza di tutto.