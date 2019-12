Ming-Na Wen ci tiene a ricordarci che May ha il numero di Natasha Romanoff tra i preferiti

C'era un tempo in cui Agents of S.H.I.E.L.D. si divertiva a fare molti più riferimenti al Marvel Cinematic Universe in generale... Come quella volta in cui scoprimmo che Melinda May aveva il numero di Natasha Romanoff/Black Widow registrato tra le chiamate rapide del telefono.

Eh sì. Forse ce lo dimentichiamo spesso, ma nelle sue prime due stagioni, la serie tv di ABC, Agents of S.H.I.E.L.D., era molto più connessa con il resto del Marvel Cinematic Universe, tanto da essere fortemente influenzata dagli eventi di pellicole come The Avengers, Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultron.

Con il passare del tempo, però, lo show ha cominciato a distaccarsi e ad andare avanti per conto suo, non del tutto incurante di ciò che accadeva al cinema (ricordiamo anche il peso che ebbero gli accordi di Sokovia nella quarta stagione), ma seguendo sempre più una sua personale linea narrativa, per via, principalmente, dei tempi di scrittura e messa in onda della serie e per questioni di segretezza nel diffondere informazioni riguardanti i lungometraggi.

Eppure, le prime stagioni ci avevano regalato diversi riferimenti anche ai più celebri Avenger, come Black Widow, anche lei agente dello S.H.I.E.L.D., dopotutto. E se Ward (Brett Dalton) si sentiva in diretta competizione con lei, l'Agente May pareva essere in buoni rapporti (almeno a livello professionale) con la Romanoff, dato che nel quarto episodio della seconda stagione, Face My Enemy, vediamo come abbia il numero dell'Avenger addirittura tra le sue chiamate rapide.

Cosa che Ming-Na Wen ci tiene a ricordare quando un utente su Twitter chiama a gran voce un team-up tra The Cavalry e Black Widow...

La settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. farà il suo debutto su ABC nel 2020, mentre sempre il prossimo anno potremo vedere il film dedicato a Black Widow al cinema.