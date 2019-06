Minka Kelly svela su Instagram il nuovo costume di Dove in Titans 2

Dopo il ritorno di Jason Todd mostrato tramite uno scatto dal set di Titans 2, abbiamo per voi nuovi dettagli "da social" circa la nuova incarnazione della serie televisiva DC pubblicata in Italia sul servizio di streaming on demand Netflix.

Nelle scorse ore infatti, l'attrice Minka Kelly ha postato su Instagram una foto nei panni di Dove: l'immagine purtroppo faceva parte di una Storia del social network, che come saprete dopo 24 ore spariscono là dove vanno a finire tutte le storie (ogni riferimento al Sandman di Neil Gaiman è puramente voluto), ma in calce all'articolo trovate ad aspettarvi uno screen che vi darà modo di gustarvi - anche se non nei dettagli - il nuovo costume della supereroina.

Cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Al momento non conosciamo ancora la data precisa della messa in onda su Netflix della seconda stagione di Titans, ma dalle informazioni rilasciate dalla produzione nelle ultime settimane i fan possono già incominciare a farsi un'idea piuttosto precisa di ciò che il futuro riserva loro: sappiamo infatti che nel prossimo arco narrativo assisteremo, oltre ovviamente al ritorno dei protagonisti della prima stagione, anche all'esordio di new-entry piuttosto attese, come Superboy, Batman, Aqualad, Mercy Graves, e perfino Krypto, il fedele amico a quattro-zampe di Connor Kent.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo al nuovo costume di Jason Todd.