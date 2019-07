Minka Kelly ha svelato un pesante spoiler su Raven per la seconda stagione di Titans

Dopo aver svelato una location di Titans 2 in un recente video pubblicato qualche giorno fa, la notoriamente attiva sui social Minka Kelly potrebbe aver fatto un'altra frittata, rivelando un grosso spoiler relativo a Raven.

Tramite un nuovo video dal dietro le quinte del set della seconda stagione dello show DC Universe, la Kelly infatti avrebbe accidentalmente rivelato che il personaggio interpretato da Teagan Croft nei prossimi episodi vanterà il suo iconico gioiello incastonato nella fronte.

Potete controllare l'immagine in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che per avere nuove informazioni più concrete circa Titans 2 dovremo attendere con molta probabilità il prossimo 20 luglio, quando la Warner in occasione del San Diego Cimic-Con terrà un panel di due ore dedicato al servizio streaming DC Universe. La stagione si preannuncia ricca di novità, dato che oltre al ritorno dei protagonisti, infatti, assisteremo al debutto ufficiale di Batman (interpretato da Ian Glen), e poi ancora Superboy, il suo cane Krypto, l'intera famiglia Deathstroke e perfino Aqualad.

Titans 2 sarà composta da undici nuovi episodi, che come sappiamo in Italia arriveranno direttamente in streaming on demand sulla piattaforma Netflix: la data di uscita non è ancora stata comunicata, ma è facile ipotizzare un lancio nei primi mesi del 2020.

Per altre informazioni vi rimandiamo alla prima immagine di Aqualad in Titans 2.