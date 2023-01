Minx, la seconda stagione della comedy sbarca su Starz!

Minx ha trovato una nuova casa. Dopo la cancellazione shock da HBO Max nonostante gli ottimi ascolti, la seconda stagione della serie comedy con protagonisti Jake Johnson ed Ophelia Lovibond è stata acquistata da Starz che la manderà in onda in esclusiva sul proprio servizio streaming.

La storia di Minx è sempre stata abbastanza accidentata. Dopo una prima stagione che, battendo ogni aspettativa, ha riscosso discreto successo su HBO Max negli USA, la fusione Warner Bros Discovery l'ha resa vittima, come altri prodotti, di una improvvisa cancellazione. La drastica notizia era arrivata dopo che la serie era stata rinnovata per una seconda stagione e le riprese stavano per concludersi. Insomma sembra che l'annuncio di Zaslav di basta ai tagli per il 2023 non abbia coinvolto la serie.

Nonostante le difficoltà, la Lionsgate, produttore principale della serie ha deciso di trovare un nuova casa al prodotto in modo da salvare il lavoro e l'impegno di centinaia di persone. Il progetto è stato accolto in maniera positiva da Starz che si preoccuperà di inserire nel proprio catalogo la prima stagione e di provvedere alla pubblicazione della seconda. A dare la notizia è stato l'attore Jake Johnson che ha celebrato il traguardo con una foto sul proprio profilo Instagram.

Ambientata negli Stati Uniti di fine anni settanta, Minx raccontata la nascita del contraltare femminile di Playboy: Playgirl. Di recente è sbarcata su Disney+ Ecco a voi i Chippendales serie che cerca di esplorare le origini dello spogliarello maschile e la storia criminale che si maschera dietro lo sfarzo dei nightclub. Se vi va di scoprire di più vi consigliamo di dare uno sguardo al trailer di Ecco a voi i Chippendales. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!