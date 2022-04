Mira Sorvino ricorda il suo incontro con gli UFO: 'Non so come spiegarlo'

Lo scorso lunedì, Mira Sorvino è intervenuta come ospite nel corso di una puntata del The Late Late Show Starring James Corden e qui l'attrice ha voluto ricorda il suo incontro (ravvicinato) con un oggetto volante non identificato. Sì, proprio con un UFO. La star ne ha discusso durante il talk show con Corden. Ecco quali sono state le sue parole.

L'attrice, attualmente impegnata nella serie horror Shining Vale su Starzplay al fianco di Courtney Cox e Greg Kinnear, ha risposto alla domanda di Corden che le chiedeva se avesse mai sperimentato un'esperienza paranormale. Sorvino ha quindi descritto il suo incontro ravvicinato, avvenuto nel 2018.

"Ho visto un UFO, davvero. Non c'è altro da spiegare. Mi sono svegliata nel mezzo della notte. Eravamo in una casa in affitto sulle colline di Malibu dopo che la nostra casa era stata colpita dall'incendio Woolsey. Mi sono svegliata e sono andata alla finestra e stavo guardando la luna e stavo (pensando), 'Vorrei avere la mia macchina fotografica per scattare una foto di questa bellissima luna'", ha detto. "E all'improvviso, questa palla che sembrava del colore di una lampada alogena, una luce rosata, questa enorme palla ha sfrecciato sopra l'oceano. È rimasta sospesa sopra l'oceano per circa due minuti. E io l'ho semplicemente fissata. All'improvviso, con la stessa velocità con cui è arrivata, è scomparsa. Non c'è niente che abbiamo sulla terra, che io sappia, che la nostra tecnologia possa fare, che possa fare questo tranne un UFO. È stato pazzesco".

Incontri ravvicinati a parte, Shining Vale ha debuttato su Starzplay lo scorso 6 marzo e racconta di una coppia, Pat e Terry, che sta attraversando una fase difficile sia dal punto di vista professionale che nel proprio matrimonio, dopo il tradimento di lei. Per queste ragioni decide di trasferirsi da Brooklyn e portare con sé i figli adolescenti in una piccola città per dare un nuovo inizio alla loro vita. Pat passa i suoi giorni nella villa d'epoca vittoriana e, lavorando all'atteso romanzo che dovrebbe seguire il suo primo bestseller, scopre che la casa è infestata da una presenza che potrebbe intralciare la sua carriera o spingerla ancora più in alto: si tratta di Rosemary, interpretata proprio dal Premio Oscar Mira Sorvino.