Miracle Workers 4, Daniel Radcliffe affronta i problemi della periferia nel nuovo trailer!

Se vi mancano le atmosfere di Mad Max e non riuscite ad aspettare l'arrivo dello spin-off Furiosa nelle sale, la quarta stagione di Miracle Workers può essere quello che fa per voi. È stato distribuito il nuovo trailer di End Times, che catapulta i protagonisti in un'affascinante ambientazione distopica.

Il nuovo trailer di Miracle Workers: End Times mostra Daniel Radcliffe nei panni di un guerriero delle terre desolate che insieme ad una spietata signora della guerra, interpretata da Geraldine Viswanathan, è costretto ad affrontare un incubo incredibilmente distopico: la vita di periferia.



Il trailer mostra il personaggio interpretato da Daniel Radcliffe alle prese con una serie di situazioni improbabili e difficili da affrontare, sperimentando gli orrori della vita coniugale e la terrificante quotidianità della vita in una piccola città.

Nel video si vede anche il protagonista conoscere il boss della comunità, un ricco e ambiguo commerciante di cianfrusaglie interpretato da Steve Buscemi.



Così come nelle precedenti stagioni anche Miracle Workers: End Times è ricca di guest star, da Quinta Bruson a Paul F. Tompkins e la cantante Lisa Loeb. Steve Buscemi ha sostituito Owen Wilson, che inizialmente avrebbe dovuto partecipare alla serie antologica.



Siete pronti per seguire Daniel Radcliffe in una nuova folle avventura? Nel frattempo su Everyeye potete recuperare il trailer della prima stagione di Miracle Workers, uscita nel 2018.