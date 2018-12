Miracle Workers: primo teaser per la serie con Daniel Radcliffe e Steve Buscemi

TBS ha diffuso in rete il primo teaser trailer di Miracle Workers, nuova miniserie basata sul romanzo What in God's Name che vede come protagonisti Daniel Radcliffe e Steve Buscemi. Potete visionare il teaser all'interno della notizia.

Lo show è sviluppato dall'autore del libro Simon Rich, che ritorna sul piccolo schermo dopo le tre stagioni dell'irriverente e surreale Man Seeking Woman, altra serie tratta dal suo romanzo The Last Girlfriend on Earth.

Radcliffe vestirà i panni Craig, un angelo di livello piuttosto basso la cui responsabilità principale è badare a tutte le preghiere dell'umanità; Buscemi sarà invece il suo capo, Dio, che invece passa il tempo ad occuparsi dei suoi hobby. Per evitare la distruzione della Terra, Craig dovrà compiere un vero e proprio miracolo, il più grande mai stato fatto.

Composta da 7 episodi, la prima stagione di Miracle Workers debutterà su TBS il 12 febbraio 2019.