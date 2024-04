Miriam Leone compie 39 anni: 'Le scene di nudo? Papà ed ex non le presero bene'

Miriam Leone ne ha fatta di strada nel mondo del cinema e della televisione: dopo essersi fatta notare come Miss Italia, l'attrice siciliana (che oggi compie 39 anni) ha avuto modo di dare una svolta decisiva alla sua carriera soprattutto in occasione di prodotti televisivi come la trilogia 1992, 1993 e 1994.

Proprio la serie TV sulla fine della Prima Repubblica ha causato però a Leone qualche problemino nel privato: intervistata da Repubblica qualche tempo fa, l'attrice che recentemente è tornata per la prima volta sul set da neo-mamma ha infatti raccontato delle reazioni non proprio entusiaste di suo padre e dei suoi ex davanti alle sue scene di nudo.

"Piacere non fa, papà ed ex fidanzati non l’hanno presa bene… I miei ex hanno reagito quasi peggio di mio padre. Avevo paura di sbagliare ma la serie era scritta benissimo. Sentivo la necessità di fare quel salto. Come lanciarsi da uno scoglio altissimo, essendo catanese sono cresciuta alla scogliera, la prova di coraggio è tuffarsi dai faraglioni di Acitrezza. Bello e pericoloso" sono state le sue parole. Da allora, comunque, tra cinema e serie TV Leone ha avuto modo di confermarsi più volte un'attrice valida e più che apprezzata: il gioco, insomma, è decisamente valso la candela.

