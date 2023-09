Miriam Leone è mozzafiato in costume nel trailer della serie Disney+ I Leoni di Sicilia

La nuova serie originale italiana Disney+ I Leoni di Sicilia, la saga familiare tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, sarà presentata in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, e per l'occasione è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

I Leoni di Sicilia debutterà il 25 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming con i primi quattro episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre. Dal regista Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo, la serie in otto episodi è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group, ed è stata scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.

Il cast de I leoni di Sicilia include Michele Riondino nel ruolo del protagonista Vincenzo Florio e Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, e vede anche la partecipazione di Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes.

