Miriam Leone e Stefano accorsi tornano su Sky con 1992, 1993 e 1994

In occasione del trentesimo anniversario della maxi-inchiesta di Mani Pulite, si accende su Sky Atlantic +1 (al canale 111 di Sky) Sky Atlantic Maratone - A trent'anni da Tangentopoli, con la programmazione della trilogia di 1992, 1993 e 1994 con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Le tre serie Sky e Wildside, nate da un’idea di Stefano Accorsi, sono ambientate negli anni che hanno cambiato per sempre il nostro paese a cavallo tra Prima e Seconda Repubblica: gli sconvolgimenti giudiziari, politici e sociali di quel triennio sono raccontati attraverso personaggi fittizi, come lo spregiudicato pubblicitario Leonardo Notte (Stefano Accorsi), il giovane leghista Pietro Bosco (Guido Caprino) e l’ambiziosa showgirl Veronica Castello (Miriam Leone), e alcuni tra i protagonisti reali della storia politica italiana, come il magistrato Antonio Di Pietro (interpretato da Antonio Gerardi) e il futuro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon).

1992 1993 e 1994 sono serie Sky Original prodotte da Wildside e dirette da Giuseppe Gagliardi (1994 è co-diretta con Claudio Noce), con Beta Film distributore internazionale. Sky Atlantic Maratone – A trent’anni Da Tangentopoli si accende il 19 e il 20 febbraio su Sky Atlantic+1, ma la trilogia 1992, 1993, 1994 sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

