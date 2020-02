Mirror Iris fa visita a Joe in questa clip di The Flash

Il post-Crisi sulle Terre Infinite ha scosso l'intero Arrowverse, e in The Flash le conseguenze sono state davvero singolari... Vediamo fino a che punto in una clip dall'ultimo episodio andato in onda.

In Grodd Friended Me, il tredicesimo episodio della sesta stagione di The Flash trasmesso ieri negli Stati Uniti, Iris West-Allen (Candice Patton) ha fatto visita a Joe (Jesse L. Martin) in centrale per cercare aiuto con il caso della Black Hole conspiracy.



Ma, come ben sappiamo, la Iris in questione non è altri che Mirror Iris, la doppelgänger della reporter che è invece ancora bloccata nel Mirror Universe dalla premiere della seconda parte di stagione.



Nella scena di cui trovate il video anche in testa alla notizia, dopo che Joe si rifiuta di condividere informazioni top secret della CCPD, Iris non ha esattamente la più tranquilla delle reazioni, e lo stesso Joe rimane abbastanza basito dal comportamento della figlia. La ragazza però si scusa, spiegando come ci tenga particolarmente al caso, e propone al padre di andare a pranzo insieme una volta ritrovata la calma.



In quest'ultimo periodo, il personaggio di Iris ha assunto sempre più importanza nella serie, nel tentativo di mostrare, come ha dichiarato lo showrunner Eric Wallace, "i suoi interessi e le sue storie come individuo e, sopratutto, mostrare l'indipendenza di una donna afroamericana che lavora".



Il prossimo episodio di The Flash, Death of the Speed Force, andrà in onda il 10 marzo su The CW.