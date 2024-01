Mischa Barton compie 38 anni: 'The OC? Sul set costante atmosfera di bullismo'

Un'esperienza The O.C. non si dimentica facilmente, soprattutto se la si è vissuta da protagonista: Mischa Barton, però, non serba solo buoni ricordi degli anni trascorsi sul set di quella che resta una delle serie TV più iconiche e popolari dei primi anni 2000, come lei stessa ha raccontato nel corso di alcune interviste.

La star di Marissa Cooper, che oggi compie 38 anni, ha infatti puntato il dito contro l'atmosfera non particolarmente amichevole respirata in quegli anni nel corso delle riprese: "Sul set di The O.C. c'era una costante atmosfera di bullismo da parte di alcuni membri maschili del team, era davvero orribile. Ho adorato la serie ma ho dovuto costruire i miei muri, trovare il mio modo per aggirare il problema e convivere con la fama che avevo conquistato. Dovendo affrontare questa invasione dei miei spazi privati mi sentivo molto indifesa" sono state le sue parole.

"A quel punto i produttori mi diedero due opzioni: 'Vuoi mantenere il lavoro con la possibilità di tornare in futuro con qualche bizzarro escamotage o preferisci che uccidiamo il tuo personaggio per lasciarti libera di fare ciò che vuoi?' Ho pensato che andarmene fosse la cosa migliore per me e per la mia salute. È stato brutto dire addio agli altri, ma è anche stato un sollievo togliermi da quella situazione. Non so se sarei riuscita a continuare a gestire quello stress" ha quindi concluso Barton. Per chi avesse bisogno di un recap, intanto, qui trovate il nostro riassunto del finale di The O.C.