Mischa Barton: 'Quando avevo 19 anni mi consigliarono di andare a letto con DiCaprio'

In queste ultime settimane Leonardo DiCaprio è stato sotto l'occhio del ciclone dei media per via della sua vociferata relazione con la modella Eden Polani, di soli 19 anni. I due sono stati fotografati insieme a un party a Los Angeles, ma non è la prima volta che emergono indiscrezioni di questo genere circa l'attore Premio Oscar.

Come evidenziato da Buzzfeed, DiCaprio ha avuto tantissimi flirt e relazioni con ragazze molto più giovani di lui, ma il sito riporta anche una vecchia dichiarazione di Mischa Barton che di certo non può lasciare indifferenti. L'attrice, ex-volto della serie generazionale The O.C., ha raccontato che molto tempo fa, quando lei aveva soltanto 19 anni, il suo agente e pubblicista le aveva suggerito di andare a letto proprio con DiCaprio per favorire un'impennata nella propria carriera d'attrice.

Mischa ha fatto il suo debutto in TV a 8 anni, quando è stata scritturata in All My Children, e a 10 anni ha ottenuto il plauso della critica per il suo ruolo nel film Lawn Dogs.

Ha raggiunto il mainstream nel 2003 quando è stata scritturata per il ruolo di Marissa Cooper nella popolare serie televisiva The O.C., ed era già due anni che lavorava nello show quando ha ricevuto lo scioccante consiglio dal suo agente. La star ha rivelato candidamente la conversazione avuta con il suo agente, Craig Schneider, durante un articolo del dicembre 2005 apparso sulla rivista britannica Harpers & Queen, che poco dopo ha cambiato nome in Harper's Bazaar.

Nell'intervista, Mischa ha raccontato che quando lei e Craig hanno visto Leo durante un servizio fotografico a Malibu, lui le ha detto: "Per il bene della tua carriera, vai a letto con quell'uomo".

Tuttavia, la Barton non era interessata a stare con l'attore hollywoodiano perché non era attratta dagli uomini più grandi. L'adolescente Mischa aveva dichiarato alla rivista: "Leo non ha tipo 30 anni o qualcosa del genere?".

Un account Twitter di cultura pop ha fatto circolare nuovamente questa storia negli ultimi giorni, in seguito ai rumor sulla relazione di DiCaprio con Eden Polani, commentando semplicemente: "Questo articolo è invecchiato bene".