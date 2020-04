Mischa Barton, dopo The OC un vortice di alcool, droga e crisi nervose

Sono passati ben tredici anni dal finale di The OC, ma chi era adolescente all'epoca ha ancora ben stampata sulla retina la scena di Ryan Atwood che tira fuori Marissa dalla macchina in fiamme e la osserva morire, impotente. Ma cosa ne è stato, durante questi anni, dell'attrice di quella tanto amata e odiata Marissa Cooper?

Basta fare qualche veloce ricerca sul web per scoprire che Mischa Barton è stata, probabilmente, il membro del cast che se l'è vista peggio dopo la conclusione del teen drama più popolare del primo decennio dei 2000.

La cronaca è impietosa e riporta il nome di Barton spesso associato ad eventi legati a problemi di vario genere: nel 2007, ad esempio, l'attrice fu arrestata per possesso di marijuana e guida in stato d'ebbrezza (secondo il rapporto della polizia fu vista guidare a cavallo tra le due corsie ed effettuare una svolta senza prima segnalarla con una freccia).

Rilasciata su cauzione di ben 10.000 dollari poche ore dopo, i guai non finirono qui: nel 2009 l'attrice fu infatti ricoverata nel reparto psichiatrico del Cedars-Sinai Medical Center in seguito ad una forte crisi nervosa che la costrinse anche ad interrompere le riprese di The Beautiful Life. A ciò, inoltre, vanno aggiunte le varie voci da sempre circolate che parlavano di una Barton malsopportata dai suoi colleghi, sempre pronti a definirla come una ragazzina viziata e capricciosa.

Mischa sembra pressoché scomparsa dai radar della TV e del cinema da un po' di anni ormai: nel 2017 l'abbiamo vista apparire per un cameo in The Disaster Artist di James Franco, mentre sul piccolo schermo la sua ultima apparizione risale ad un episodio di Recovery Road del 2016. Non possiamo che sperare, a questo punto, che per la Marissa Cooper di The OC il futuro abbia in serbo giorni migliori e, magari, le luci di un nuovo successo.

Mischa Barton a parte, comunque, vediamo dove sono oggi gli altri protagonisti di The OC.