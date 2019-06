Mischa Barton torna in tv con The Hills: New Begginnings, il nuovo reality di MTV

Ancora spiaggia, sole e mare delle coste californiane per Mischa Barton. L'attrice famosa per aver interpretato la complicata Marissa Cooper nel teen drama The O.C. si trasferirà nella Los Angeles di The Hills: New Beginnings, il sequel del noto reality show di MTV.

Ma come ci è finita Mischa Barton nel revival dello spin-off dello show che trasse ispirazione proprio da The O.C.?

"Beh, è stato un processo decisionale un pò selvaggio, se vogliamo dirla tutta. Mi è stato proposto in estate, ma non lo avevo preso troppo sul serio, onestamente" ha rivelato l'attrice. Ma a quanto pare, tutto quel parlare del revival (proveniente persino dalla sua parrucchiera), e l'aver visto il cast dello show sul red carpet, le hanno fatto cambiare idea.

"All'improvviso era qualcosa di tangibile, il cast era di nuovo tutto insieme, e si stavano divertendo, stavano vivendo dei così bei momenti... Così ho pensato 'Ok, la prenderò sul serio, e ci penserò'. Ma ero esitante. Ci sono arrivata lentamente" ha confessato. "Credo che, ed è qualcosa che dico sempre, ci sia molto mistero intorno alla mia figura. Mi sento come se le persone mi chiedessero continuamente cose su di me, come se volessero sapere cosa sta succedendo. Questa è come una famiglia, ed è stato facile alla fine entrare a farne parte, perchè perchè li conosco da anni".

E a proposito di cast che sono come famiglie, la Barton ha recentemente dichiarato di sentirsi ancora con Peter Gallagher, il Sandy Cohen di The. O.C., ovvero il papà che tutti gli adolescenti avrebbero voluto avere.

The Hills: New Beginnings debutterà il 24 giugno su MTV.