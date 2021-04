Misha Collins: ecco perchè la star di Supernatural ha preso parte agli Oscar 2021

Dopo settimane di pronostici e supposizioni, gli Oscar 2021 sono giunti al termine. Tra molte certezze e qualche colpo di scena, tantissimi sono stati gli ospiti di questa serata e tra questi c'è stata anche la star di Supernatural Misha Collins.

L'attore ha rivelato di aver presenziato alla 93esima edizione degli Academy Awards per il suo migliore amico Darius Marder candidato per Sound of Metal. Purtroppo il regista non ha vinto, ma chiaramente Collins è stato molto orgoglioso di lui.

"Il mio migliore amico da quando avevo 12 anni è stata nominato aglo Oscar in 6 categorie stasera e non potrei essere più orgoglioso (o geloso)", ha scritto l'attore accanto ad una sua foto con il regista del film che è stato candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. "Sono così felice per lui e per questo film incredibile e inclusivo sulla comunità dei non udenti, la dipendenza e la condizione umana. Sono così pieno di amore e orgoglio stasera ... "

Tra l'altro, proprio di recente, Misha Collins è entrato nell'occhio del ciclone per alcune dichiarazioni sul suo personaggio in Supernatural. L'attore ha infatti rivelato che a suo avviso Castiel è gay e che nelle serie tv in generale vi è un'elevata tendenza ad uccidere i personaggi appartenenti alla categoria Lgbt.