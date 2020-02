Misha Collins promette spoiler sul finale di Supernatural... via messaggio!

La stagione finale di Supernatural è in pausa fino a marzo, gli ultimi episodi sono in produzione e le vicende stanno ormai per chiudersi. Una delle star della serie, Misha Collins, ha sorpreso un po' tutti su Instagram grazie a un post in cui ha promesso ai fan immagini e spoiler sull'atteso finale.

"Ci stiamo avvicinando alla fine delle riprese di #Supernatural" recita il post dell'attore. "Quindi ho scattato foto di cose che mi mancheranno e di alcune delle 'ultime' esperienze. Ma alcune potrebbero essere spoiler, quindi non posso pubblicarle qui. Invia un messaggio con scritto NSFW se vuoi vederle: (323) 405-9939."

Scrivendo a quel numero, in pratica, si potranno ottenere in esclusiva le immagini (e magari le notizie) che Collins non può per il momento condividere sul suo profilo ufficiale. Il numero è lo stesso con cui l'attore si tiene in contatto con in fan dall'ottobre 2019. Per la maggior parte i messaggi inviati sono automatizzati e predisposti per essere inviati all'elenco completo dei fan, ma Misha Collins è noto anche per rispondere personalmente ad alcuni fan. Chissà, magari scrivendo "NSFW" oltre a ricevere materiale esclusivo sarà vi risponderà proprio lui...

Sul finale di Supernatural, qualche tempo fa il co-showrunner della serie, Andrew Dabb, aveva dichiarato: "Non vogliamo lasciare che le persone si sentano vuote, o ciniche. Ciò non significa che il finale debba sempre essere felice e fare contenti tutti, ma deve far sì che il viaggio sia valso a qualcosa; dobbiamo arrivare in un posto che faccia sentire a tutti che è valsa la pena fare quel viaggio."

Tra gli ultimi episodi che andranno in onda prima della fine della serie, vedremo anche un episodio flashback di Supernatural.