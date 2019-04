Misha Collins pubblica una lettera per i fan di Supernatural

La star di Supernatural, Misha Collins, ha pubblicato sul suo account Twitter un'emozionante lettera dedicata a tutti i fan dello show, che chiuderà i battenti con la quindicesima stagione. L'interprete di Castiel ha promesso agli appassionati 'l'ultima stagione che meritate', e soffermandosi sull'impatto che ha avuto su di lui.

"Nel 2008 la mia vita è cambiata per sempre" esordisce Misha Collins "Quella che doveva essere una piccola parte di un paio di episodi di una serie tv si è trasformato in un decennio della mia carriera. Non avevo idea entrando in quel set per quella che pensavo fosse semplice recitazione, di essere in realtà accolto in una famiglia. Non solo in una famiglia con il cast e la crew (anche se certamente è stato anche questo - ho trovato alcuni dei miei amici più cari in Jared, Jensen e i tanti altri membri del cast e della troupe) ma in tutti voi....la nostra SPNFamily".



Misha Collins - che parteciperà alla quindicesima e ultima stagione dello show - ha ammesso che nel corso degli anni 'si è pianto molto e celebrato tanto' prima di aver terminato le riprese della quattordicesima stagione.

"Quando torneremo dopo la pausa faremo tutto ciò che è in nostro potere per darvi una stagione incredibile, che meritate, ancora una volta. Siamo alle soglie del finale ma ogni finale è in realtà un inizio sotto mentite spoglie. Ora siamo tutti una famiglia".



Lo show recentemente ha fatto registrare il ritorno di Jeffrey Dean Morgan, uno dei primi protagonisti di Supernatural agli esordi.