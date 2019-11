Misha Collins di Supernatural non sa ancora cosa farà 'da grande'

Nonostante adesso conosciamo anche la data del finale di Supernatural 15, la conclusione della longeva serie ha colto di sorpresa fan e attori principali. Anche Misha Collins, conosciuto dai più come l'angelo Castiel, è ancora indeciso su come continuare la sua carriera.

La sua reazione non ci stupisce, essendo entrato a far parte del cast della serie a partire dalla quarta stagione e diventato nel tempo parte integrante dello show insieme ai due fratelli Winchester. Riuscire a cambiare ruolo, abbandonando un personaggio che si è interpretato per più di 9 anni è difficile, ancora di più quando ci si è sempre divertiti sul set. Ecco le sue dichiarazioni a Inside Edition, giornale che ha intervistato l'attore statunitense in occasione della presentazione di un suo libro: "In questo momento sto scavando a fondo nella mia anima, per capire cosa voglio fare quando sarò grande".

L'intervista continua poi parlando di Supernatural e nello specifico sulle reazioni del cast alla conclusione della serie: "È stato un lavoro che non ci aspettavamo durasse così a lungo. La prossima volta che ci vedremo tutti insieme sarà probabilmente per trasferirci insieme in una casa di riposo".

Nel frattempo la vicenda dei due fratelli cacciatori di demoni continua ad andare avanti, se cercate delle indiscrezioni sullo show vi consigliamo di leggere queste dichiarazioni di Andrew Dabb su Sam di Supernatural, personaggio che dovrà affrontare numerose sfide in questa stagione.