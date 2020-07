Miss Marvel, partono le riprese negli Studios di Atlanta: Loki e Hawkeye sono i prossimi?

Dopo uno slittamento di mesi finalmente Miss Marvel ha una data d'inizio delle riprese: le avventure dell'eroina mutaforma potrebbero infatti arrivare prima del previsto, contrariamente a Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, e potrebbero non essere le sole.

La notizia arriva dal portale Murphy's Multiverse, che annuncia festante che proprio questa settimana gli Studios di Atlanta riapriranno nuovamente i battenti e che le riprese al loro interno continueranno, salvo imprevisti, ininterrotte fino a marzo 2021: la prossima si prospetta un'estate davvero interessante!

Inizialmente il primo ciak di Miss Marvel doveva essere ad aprile 2020, successivamente slittato ad agosto, ma adesso la major sembra aver comunicato la data definitiva d'inizio: la sere incentrata su Khamala Khan partirà infatti a novembre, lasciano uno spazio di quasi tre mesi tra l'effettivo inizio dei lavori e l'apertura degli Studios.

In molti sperano che in questi preziosi mesi, oltre alla riorganizzazione generale di scadenze e set, le attesissime Loki e Hawkeye possano finalmente riprendere a girare. La serie con Tom Hiddleston ha infatti confermato la deadline d'uscita su Disney+ e solo qualche giorno fa sono stati annunciati i registi di Hawkeye, serie che aiuterà anche Jeremy Renner a riprendersi dallo scandalo delle violenze domestiche denunciate dalla moglie all'inizio del lockdown.

Altre serie ancora in bilico sono invece Moon Knight e lo spin-off sui giganti verdi, nonostante la sceneggiatura di She-Hulk sia ormai terminata.