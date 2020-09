Miss Marvel: un poster fan made celebra l'arrivo di Kamala Khan nel MCU

Le riprese di Miss Marvel sono imminenti, per questo iniziano ad arrivare le prime fan art dedicate all'elastica Kamala Kahn e al suo arrivo nel Marvel Cinematic Universe.

Il poster di Raniq Designs riprende i colori tipici dell'eroina: il giallo e il blu per il costume e il rosso del mantello. L'immagine stilizzata rappresenta bene il mood che potremmo trovare nella nuova serie Disney+, con una protagonista giovane, simpatica e alle prese con problemi imprevisti, ma in effetti è ancora difficile immaginare come tutto ciò sarà rappresentato in una serie live action.

Visto che la Marvel sembra aver imboccato una nuova strada per quanto riguarda le serie tv, volta a volorizzarle quanto i progetti cinematografici, è probabile che Miss Marvel diventi uno dei prodotti di punta e che il nuovo personaggio non abbia nulla da invidiare alle altre produzioni incentrate su eroi già conosciuti (Loki, WandaVision, Falcon and the Winder Soldier). Del resto, lo stesso Kevin Feige aveva dichiarato che "Ci saranno storie nuove e sequel, e una delle cose di cui siamo più entusiasti è che ci saranno importanti storyline ambientate nel MCU, con ramificazioni che andranno ad attraversare sia le serie Disney+ su cui stiamo lavorando, sia i film sul grande schermo".

Siete ansiosi di scoprire in che modo Miss Marvel si unirà agli Avengers? Nell'attesa vi consigliamo il nostro speciale su Kamala Khan, per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sull'eroina di casa Marvel, personaggio giocabile in Marvel's Avengers.