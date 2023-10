Miss Minutes è la vera villain di Loki 2? Parla il produttore della serie Marvel

Kang il Conquistatore e il suo ruolo in Loki 2 ci ha aperto le porte su nuove varianti di Colui che rimane: tra queste spicca Victor Timely, inventore che vive nel 1893, con il quale una certa Miss Minutes stringe un'alleanza di cui, però, non conosciamo le ragioni.

Miss Minutes ha scelto di debuttare nella seconda stagione, forse per svelarci un lato più oscuro di sé, insieme a Victor Timely, un'altra variante di Kang che vive nel 1893 e che conosce (proprio grazie a Ravonna e Minutes) la TVA come le sue tasche. Pochi fatti ma che ci conducono presto a ipotizzare che sia proprio Miss Minutes la vera villain.

A chiarire la sua posizione è stato il produttore Kevin Wright: "Sappiamo tutti che è un po' ambigua e ha in mente un piano più grande - rivela Wright - penso che sia stato intrigante giocarci, portare il pubblico a chiedersi quale sia il piano e perché lo sta facendo". Secondo le parole del produttore, dunque, Timely non sarebbe che un pezzo di un puzzle più grande, ma dietro questa collaborazione tra la variante di Colui che rimane e Minutes c'é anche dell'altro: i due sono più che amici. Se li lega un tenero sentimento, la terza puntata di Loki 2 potrebbe approfondire anche una questione spinosa: Miss Minutes è in grande di provare dei sentimenti?

"Nell'episodio 3, quando parla a Victor Timely del loro passato, penso che sia davvero commovente - ha continuato Wright - è strano, capisci che è un'intelligenza artificiale, ma forse c'è una sorta di consapevolezza che ha sviluppato con queste esperienze, e in un certo senso desidera di nuovo questa connessione": che Miss Minutes sia pronta a tutto in nome dell'amore?

Un'altra teoria ancora vede in Ke Huy Quan il villain in Loki 2: non ci resta che attendere i successivi episodi per scoprire se una di queste teoria possa trovare aderenza nel Multiverso di Loki.