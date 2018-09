Miss Sherlock, reinvenzione del detective al femminile nel trailer della serie HBO

HBO Asia e Hulu Japan hanno rilasciato in questi giorni il primo trailer ufficiale di Miss Sherlock, curiosa e moderna rivisitazione in chiave femminile del detective Sherlock Holmes creato da Sir Arthur Conan Doyle.

La serie vuole rendere omaggio all'iconico personaggio dell'autore inglese, già trasposto in una miriade di film e serie televisive, anche molto diverse tra loro, tra produzioni story driver e show procedurali quali Elementary, che già ha reso Watson una donna, interpretata da Lucy Liu.



Miss Sherlock è ambientata nella moderna Tokyo, in Giappone. Wato Tachibana è una chirurga appena tornata da una missione volontaria in Siria che incontra tale Sara Shelley Futaba, una detective privata che collabora con la polizia per aiutarli a risolvere una serie di strani e bizzarri casi molto complessi. Ovviamente le caratteristiche dei personaggi saranno mantenute nel loro classicismo, questo sì.



Miss Sherlock vede nel cast Yuko Takeuchi, Shihori Kanjiya e Ken'ichi Takito, per un'uscita prevista sulla HBO a partire da questo venerdì. La serie è iniziata in Giappone ad aprile, concludendosi poche settimane fa.