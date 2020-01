La missione non è ancora conclusa in questa clip dal finale di Arrow

Una clip dal series finale di Arrow, Fadeout, ci mostra il Team Arrow alle prese con un futuro senza il loro leader. Cosa accadrà nell'ultimo episodio dello show?

John Diggle (David Ramsay), Roy Harper (Colton Haynes), Dinah Drake (Juliana Harkavy) Rene Ramirez (Rick Gonzalez) e Laurel Lance (Katie Cassidy) alzano i bichhierini di vodka (nel caso di Laurel forse è più corretto dire la bottiglia) e brindano in onore di Oliver (Stephen Amell) in uno sneak peek del finale di serie di Arrow che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia.

Prochnost.

Esclama Diggle, cercando di imitare l'amico, che usava dirlo ogni volta che compivano un simile brindisi.

E mentre Laurel rivela di volersi semplicemente ubriacare, gli altri membri del Team Arrow cercano di pianificare il prossimo futuro, un futuro senza Oliver.

E mentre Rene sembra avere trovato la sua strada (futuro sindaco di Star City?), e così anche Dinah (Capo della Polizia?), Diggle non si è invece ancora rassegnato: per lui c'è ancora bisogno del Team Arrow.

"Quello che so è che anche se Oliver non c'è più, la sua missiona e ben lontana dall'essere conclusa".

L'ultimo episodio di Arrow andrà in onda questa notte, martedì 28 gennaio, sul network americano The CW. Qui potete leggere il nostro punto sulla serie prima del gran finale.