I misteri e i dubbi presenti in Locke & Key, la nuova serie Netflix

Finalmente è arrivata su Netflix l'attesa serie TV Locke & Key, adattamento dei fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, caratterizzata da una forte componente legata al mistero, da cui sono sorti parecchi dubbi che attendono una risposta.

Realizzare la trasposizione audiovisiva di un'opera così particolare non sarà stato sicuramente facile, come ha anche spiegato in modo dettagliato lo showrunner di Locke & Key. Tra criptiche chiavi e la famigerata Porta Nera, in molti potrebbero avere qualche domanda a proposito del significato di determinati oggetti.

Ecco alcune spiegazioni - evidenziate dal portale Digitalspy - provenienti dalla controparte cartacea:

A proposito della Porta Nera, cosa si cela dietro di essa? Potrebbe trattarsi una dimensione alternativa come nei più classici racconti horror di stampo lovecraftiano e dal fumetto originale sappiamo che sono presenti esseri da un occhio solo.

Qual è la vera natura delle chiavi? I protagonisti, una volta arrivata nella loro vecchia casa, scoprono che ci sono chiavi sparse un po ovunque. Queste hanno varie caratteristiche, come trasformare in fantasmi o aprire porte in altre parti del mondo. All'interno del fumetto c'è una risposta a questo mistero: nel 1775 un gruppo di soldati scopre un portale verso un'altra dimensione. Qui risiedono dei demoni che quando cercano di oltrepassare il portale finiscono per diventare dei pezzi di ferro e, successivamente, le chiavi che vediamo all'interno della serie.

Un altro dubbio riguarda il motivo per cui gli adulti non ricordano la magia. Sempre prendendo spunto dal fumetto, sappiamo che questo è opera di Hans Riffel quando nel 1942 cercò di porre rimedio al problema delle chiavi utilizzate come armi da guerra. Decise di crearne una con la particolare caratteristica di impedire a qualsiasi adulto di vedere il potere delle chiavi.

Queste sono solo alcune delle risposte ai molti misteri della nuova serie del colosso dello streaming - di cui potete leggere la nostra recensione di Locke & Key. Avete già iniziata a guardarla? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti.