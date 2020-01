Uno dei misteri di The Big Bang Theory ha trovato risposta, secondo alcuni fan

A mesi di distanza dalla conclusione di The Big Bang Theory i fan stanno continuando ad analizzare la serie e a scoprire nuovi dettagli, buchi di trama o, come in questo caso, possibili risposte a interrogativi che aleggiano intorno allo show.

Così, dopo le teorie su un plot hole riguardo Raj (Kunal Nayyar) o quello che secondo alcuni è un clamoroso errore su Sheldon, oggi ci ritroviamo a parlarvi del nome completo di Penny.



Nel corso delle dodici stagioni della sitcom, infatti, il personaggio interpretato da Kaley Cuoco viene chiamato sempre e solo Penny. Dunque, il suo cognome è rimasto un mistero, almeno fino a ora, dato che ci troviamo di fronte a una potenziale soluzione all'enigma.



Gli indizi sarebbero presente nella seconda stagione, quando vengono fatti alcuni riferimenti al cognome di Penny. Nello specifico, ciò avviene durante il primo incontro tra la ragazza e Beverly (Christine Baranski), la madre di Leonard (Johnny Galecki). Durante una sessione di terapia, Penny ricorda un episodio della sua infanzia e dice che sua madre chiamò suo padre "Bob".

Nel prosieguo della stagione, compare anche il padre di Penny, interpretato da Keith Carradine. Rivolgendosi a lui, però, Leonard lo chiama Wyatt. Alla luce di tutto questo, diversi fan pensano che Wyatt sia il cognome di Bob e, per estensione, anche quello di Penny. Mistero risolto? Cosa ne pensate di questa teoria?