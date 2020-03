Misteri e volti conosciuti nelle foto e sinossi dei primi 4 episodi di Westworld 3

Abbiamo visto la timeline completa di Westworld, adesso è arrivato il momento di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate inedite grazie a questa serie di foto e sinossi ufficiali sui primi quattro episodi dello show.

È tutto pronto per la speciale première che andrà in onda su Sky Atlantic a partire dal prossimo 16 marzo. I fan hanno atteso con ansia la continuazione del viaggio iniziato nel 2016 con la prima stagione, che ci ha fatto conoscere il futuro grazie all'esclusivo parco di Westworld. In calce alla notizia potete vedere le prime foto delle prossime puntate inedite, notiamo quindi come siano presenti personaggi già conosciuti ai numerosi fan dello show e volti mai visti che faranno la loro comparsa negli episodi della terza stagione. Inoltre l'emittente televisiva HBO ha condiviso i titoli e una breve, ma criptica descrizione, delle prime quattro puntate: la prima si intitolerà "Parce Domine" e viene descritta così "Se sei bloccato in un loop prova a camminare sempre dritto", la seconda "The Winter Line" e la descrizione recita "Le persone costruiscono molti muri. Porta sempre un martello con te".

Infine gli ultimi due episodi si intitoleranno "The Absence of Field" e "The Mother of Exiles" e la sinossi ufficiale è rispettivamente: "Se non ti piace quello che vedi in uno specchio, non dare la colpa allo specchio" e "La verità non sempre ti rende libero".

Per concludere vi segnaliamo la nostra recensione delle prime quattro puntate di Westworld 3.