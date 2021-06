La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, ecco i poster e lo spot della nuova serie Disney

Con una premiere di due episodi, arriverà il prossimo 25 giugno su Disney+ La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, adattamento live-action della serie di libri di Trenton Lee Stewart. Protagonista della serie è Tony Hale, visto anche in Arrested Development e Veep. Per promuovere lo show Disney ha pubblicato i character poster dei protagonisti.

Le immagini sono visibili nei tweet in calce alla notizia, mentre un nuovo spot di La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni è visibile all'interno di questa pagina.

Intervistato dal Washington Post Tony Hale, che nella serie interpreta i due gemelli Mr. Benedict e L.D. Curtain, ha dato qualche anticipazione sul nuovo show. "Si svolge mentre accade qualcosa noto come L'Emergenza, che mette tutti in questo stato di panico e terrore. Ma nessuno può dire esattamente da dove venga. Io interpreto mister Benedict, e riunisco questi quattro ragazzi davvero dotati. E quello di cui vado matto per questo show è che questi ragazzi non hanno poteri magici, non hanno superpoteri, ma il loro superpotere è il loro intelletto, la loro creatività e la loro empatia. [...] Si scopre che la persona che controlla l'Emergenza è mio fratello gemello, che interpreto sempre io."

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni non è l'unica serie in arrivo su Disney+, dal momento che nei giorni scorsi è iniziata anche in Italia la stagione 2 di Love, Victor. Oltre a Tony Hale, fanno parte del cast di La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni anche Kristen Schaal, MaameYaa Boafo, Ryan Hurst, Mystic Inscho, Emmy DeOliveira, Seth Carr e Marta Timofeeva.