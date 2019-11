Misteri e colpi di scena nel trailer di Servant, la serie di Shyamalan per Apple TV+

Apple ha reso pubblico il trailer di Servant, la serie di M. Night Shyamalan che tra poche settimane farà il suo debutto all'interno della piattaforma streaming Apple TV+. Tra thriller e soprannaturale, il video sembra rispecchiare in pieno lo stile del regista de Il Sesto Senso.

Servant è senza dubbio uno dei prodotti atteso maggiormente dagli utenti di Apple TV+, sia per la garanzia artistica offerta da Shyamalan e sia per l'inquietante teaser di Servant che precedentemente aveva già mostrato l'atmosfera misteriosa e ansiogena del titolo.

Il trailer inizia con la giovane Leanne che bussa alla porta di casa Turner, dove viene accolta dai due coniugi Sean e Dorothy Turner. La donna si è presentata per prendersi cura de loro figlio. Nelle sequenze successive assistiamo ad alcuni dialoghi tra Sean e Dorothy in cui il marito espone alla moglie i propri dubbi sulla nuova ragazza. In un crescendo di tensione arriviamo a scoprire quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio colpo di scena: in realtà non c'è nessun bambino, bensì un bambolotto posta nella culla. A questo punto Sean racconta a Leanne (e al pubblico) che il loro vero figlio, Jericho, è morto e che Leanne non è mai riuscita a superare il trauma. Ma nonostante ciò, la giovane tata non si cura delle parole dell'uomo e continua a prendersi cura del bambolotto come se fosse un bambino vero. Il video poi termina con il titolo della serie e la data di rilascio, ovvero il 28 novembre.

Cosa ne pensate di questo trailer? Oltre a Servant, tra i progetti a cui sta lavorando il colosso della tecnologia risulta anche la serie Masters of the Air, ambientata durante la seconda guerra mondiale e che vede coinvolti personaggi illustri come il regista Steven Spielberg e l'attore Tom Hanks.