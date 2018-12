Mistero in galleria: SYFY ordina il reboot della serie anni '70

Sono passati più di quarant'anni dalla scomparsa di Rod Serling e una delle sue opere più amate per la tv, Mistero in galleria (Night Gallery), avrà una nuova versione grazie a SYFY che ne ha ordinato la produzione. Il creatore dello show sarà Jeff Davis (Criminal Minds, Teen Wolf). A confermare la concretizzazione del progetto è Deadline.

Mistero in galleria venne trasmessa per tre stagioni da NBC, dal 1970 al 1973, totalmente ideata da Rod Serling, nel periodo successivo alla chiusura di Ai confini della realtà.

L'autore creò una serie di genere horror, idea che ebbe molti anni prima, e la propose a diverse case di produzione. Mistero in galleria viene ambientata in una galleria d'arte e alla consueta presentazione di Serling veniva posto sullo sfondo un quadro raffigurante una scena della storia narrata.

Nei vari episodi della serie parteciparono tra gli altri anche Roddy McDowall, Joan Crawford e Tom Bosley, con un giovane Steven Spielberg che debuttò alla regia a soli ventun'anni dirigendo Eyes.

Jeff Davis dovrebbe regalare a Mistero in galleria una visione moderna, raccontando storie oscure, contorte e ironiche riguardanti l'era digitale, affrontando ogni aspetto possibile, tra cui anche i pericoli dei social media.

Il revival di Mistero in galleria sarà prodotto da Universal Television e Universal Cable Productions. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2019.