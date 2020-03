Mistero e suspense in 50 States of Fright, la serie horror di Sam Raimi

La piattaforma di video streaming Quibi ha reso pubblico il primo teaser di 50 States of Fright, una serie TV horror antologica che può contare sulla presenza alla regia di un esperto del genere: Sam Raimi.

Il noto regista era tornato dietro la macchina da presa per un prodotto televisivo alcuni anni fa con la terza stagione di Ash vs. Evil Dead e lo scorso gennaio avrà fatto sicuramente felici i fan della saga quando ha annunciato i lavori per un nuovo film su Evil Dead.

Il legame tra Raimi e il genere horror, però, continua anche nel presente con l'attesa serie 50 States of Fright. All'interno del teaser, dalla durata di trenta secondi circa, si possono già notare alcuni elementi tipici dell'estetica dell'autore, come la presenza della nebbia e personaggi avvolti dall'oscurità. Dopo un susseguirsi di scene ad alta tensione compare il logo della serie e anche la data per il debutto: Aprile 2020.

50 States of Fright sarà incentrato su diverse leggende metropolitane che fanno parte del folklore di alcune zone degli Stati Uniti d'America, come Florida, Iowa, Colorado, Michigan, Minnesota, Oregon, Missouri e Kansas, mostrando gli orrori e lati più oscuri.

Sono state, inoltre, diffuse anche le prime immagini di alcuni episodi: The Golden Arm e Red Rum. Il primo vede protagonista la star di The Marvelous Mrs. Maisel Rachel Brosnahan, nel ruolo di una moglie in possesso di un braccio d'oro. Dopo la sua morte, il marito si approprierà del braccio scatenando la sua vendetta. Sam Raimi si è occupato della regia e della scrittura.

Red Rum avrà invece molte somiglianza con il cult dell'horror The Shining. All'interno dell'episodio saranno presenti Christina Ricci - potete vederla nelle immagini in calce all'articolo - Victoria Justice, Colin Ford e Jacob Batalon. La regia di questo episodio è opera di Daniel Goldhaber e Isa Mazzei.

Cosa ne pensate di questa nuova serie horror? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.