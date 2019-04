Il più grande mistero di The Big Bang Theory è destinato a rimanere irrisolto

In occasione del WonderCon di San Diego i produttori di The Big Bang Theory, serie che recentemente si è affermata come la comedy più longeva, hanno parlato della stagione finale dello show e in particolare del suo più grande mistero, che a quanto pare è destinato a rimanere irrisolto.

"Fortunatamente abbiamo saputo molto presto che sarebbe stata l'ultima stagione...abbiamo avuto il tempo di parlare del destino dei personaggi," ha dichiarato il produttore Steve Holland al panel della serie moderato dalla guest star Will Wheaton. "Ciò ci ha permesso di premere l'acceleratore sulle emozioni. Ora siamo sempre più vicini alla fine, e ci dispiace molto che sarà l'ultima volta."

Nei più di 270 episodi dello show usciti finora, sebben siano stati menzionati più volte i nomi completi di tutti i personaggi, non è mai stato rivelato il cognome di Penny, il personaggio interpretato da Kaley Cuoco che ha svoltato una volta per tutte le vite dei nostri amatici fisici. "Siamo diventati nervosi e superstiziosi sul darle un cognome," ha detto il produttore Steve Molaro parlando con The Hollywood Reporter. "Sarà per sempre Hofstadter".

I fan dello show che speravano di scoprire il cognome di Penny nelle puntate finali dovranno quindi mettersi l'anima in pace, sapendo che l'unico cognome del personaggio sarà per sempre quello acquisito dal matrimonio con Leonard. Nel frattempo vi ricordiamo che l'episodio finale di The Big Bang Theory andrà in onda il prossimo 16 maggio.