Mitch Pileggi, da Supernatural a Walker Texas Ranger: l'attore entra nel cast del reboot

La famiglia è sempre la famiglia... Mitch Pileggi (Supernatural, Supergirl) si aggiunge al cast del reboot di Walker Texas Ranger, dove interpreterà il padre del protagonista (Cordell Walker/Jared Padalecki).

Da nonno materno a... padre.

Mitch Pileggi, che in Supernatural interpretava Samuel Campbell, il nonno materno di Sam (Padalecki) e Dean (Jensen Ackles), dopo una breve sosta nell'Arrowverse (nei panni di Rama Khan in Supergirl), tornerà a recitare al fianco di uno dei suoi "nipoti" nel reboot della serie del '93, ma questa volta con un grado di parentela più stretto: Pileggi sarà infatti Bonham Walker, il padre di Cordell.

"Forte, conservatore, e determinato come pochi, ma uomo di famiglia in tutto e per tutto, Bonham è un rancher Texano di terza generazione. Il suo habitat naturale è proprio il ranch, nel recinto, dove si occupa di allenare i cavalli e della supervisione dei cowboy. Sempre pronto a dire quello che pensa, anche con i figli non è solito fare troppi giri di parole".

L'annuncio del casting di Pileggi si va ad aggiungere a quella di Keegan Allen di Pretty Little Liars (che interpreterà il fratello di Cordell) e Lindsy Morgan di The 100 (ovvero Micki, collega di Cordell).

La data di debutto del reboot di Walker Texas Ranger non è ancora nota, ma non dovrebbe essere prima della seconda metà del 2020.