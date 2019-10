La mitica Angela Lansbury de La Signora in Giallo compie oggi 94 anni

Londinese di nascita ma naturalizzata ormai da tempo come statunitense, la mitica Angela Lansbury compie oggi, 16 ottobre 2019, la bellezza di 94 anni, quasi interamente vissuti (tutt'ora recita e doppia) tra cinema e teatro, in una carriera sfavillante e proficua grazie alla quale è ancora adesso amata e ricordata.

Nell'augurare un felice compleanno a una vera icona dell'intrattenimento, vogliamo ricordare forse la più conosciuta e apprezzate delle sue molteplici e interessanti interpretazioni, che è ovviamente quella dalla fantastica Jessica Fletcher, scrittrice e investigatrice protagonista della serie Murder, She Wrote, in italiano La Signora in Giallo.



264 episodi per 12 stagioni più film speciali a parte: è questo il numero che compone uno dei prodotti televisivi whodunit più longevi e seguiti della storia della tv, da qualche parte tra Agatha Christie ed Edgar Allan Poe, tanto da appassionare schiere di fan del giallo e risultare piacevole al pubblico e persino alla critica. È infatti stata nominata più e più volte come Miglior Serie Drammatica, totalizzando due Golden Globes su sei candidature totali, mentre la splendida Lansbury è stata candidata la bellezza di dieci volte su dodici ai Golden Globes e dodici direttamente agli Emmy Awards.



Un vero monumento della tv che si gode ora un meritato pensionamento, al netto di qualche apparizione qui e lì in progetti come Il Ritorno di Mary Poppins o come doppiatrice ne Il Grinch appena lo scorso anno.