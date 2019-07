La modella Frida Gustavsson si aggiunge al cast di The Witcher

C'è una new entry nel cast di The Witcher, serie Netflix ispirata alla serie di romanzi di Andrzej Sapkowski. Si tratta di Frida Gustavsson, modella svedese classe 1993 nota per aver lavorato con alcune tra le più importanti firme nel campo della moda.

Gustavsson non è alla sua prima esperienza come attrice: lo scorso marzo è infatti stato rilasciato il film Swoon, diretto da Måns Mårlind e Björn Stein ed interpretato proprio dalla modella al fianco anche della popstar Zara Larsson.

Netflix ha comunque confermato il coinvolgimento della ventiseienne svedese nella serie, pur senza dare ancora indicazioni riguardo al ruolo che le sarà assegnato: fino a nuovo avviso, dunque, i fan potranno liberamente scatenare la loro fantasia per cercare di indovinare quale personaggio dei romanzi si adatterebbe meglio all'aspetto di Frida (i videogiochi della serie, in questo caso, potrebbero aiutare).

Frida Gustavsson ha recentemente parlato a Vogue degli inizi della sua carriera da modella: "Accadde all'IKEA, ironicamente. Stavo comprando delle polpette con mio padre quando Jenny di Stockholmsgruppen venne da me e disse: 'Ciao, ti piacerebbe fare la modella?' Io cominciai a ridere ed ero tipo 'Non puoi essere seria'. All'epoca il mio sogno era diventare una sportiva".

Netflix ha da poco annunciato anche i nomi dei compositori della colonna sonora della serie. In seguito alle polemiche sollevatesi dopo le prime immagini di Geralt, invece, è stato spiegato perché nella serie gli vediamo indossare una sola spada.