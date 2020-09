Modern Family, quali sono i 5 migliori episodi dello show?

Alzi la mano chi di voi saprebbe indicare il proprio episodio preferito di Modern Family: scegliere tra undici stagioni di materiale non è esattamente la cosa più facile del mondo, ma qui entriamo in gioco noi! Ecco, dunque, quali sono a parer nostro i cinque migliori episodi dello show sulla famiglia Pritchett e dintorni.

Il primo a venirci in mente è Tradizioni e Contraddizioni, episodio numero 10 della prima stagione nonché prima puntata a tema natalizio: al suo interno c'è davvero di tutto, da Phil che cancella il Natale deluso dal comportamento dei suoi figli a Manny che cerca di mettere d'accordo le due tradizioni di cui è figlio, passando per Mitchell e Cam che tentano in tutti i modi di rendere indimenticabile il primo Natale di Lily.

Passiamo allora al tredicesimo episodio della seconda stagione, quel Sorpresaaa! che vede i membri della famiglia Dunphy andare in crisi quando Alex, Luke ed Haley trovano Phil e Claire "impegnati" in camera da letto; I Futuri Dunphy (4x19) è un altro episodio difficile da dimenticare, con la visita di Phil in ospedale che diventa un modo per fare un passo avanti nel tempo ed immaginare quello che potrebbe essere il futuro della famiglia.

Il Matrimonio, season finale della quinta stagione, è un altro passaggio indimenticabile dello show: il coronamento della storia d'amore di Cam e Mitchell, nonostante tutti gli imprevisti e le gag, resta uno dei momenti più commoventi dell'intera serie; da morire dalle risate è invece l'episodio 7x07, ovvero La Sexy Sexy Casa di Phil: si tratta di uno degli episodi che vede il cast quasi al completo riunito in un'unica situazione e i risultati sono, neanche a dirlo, esilaranti.

Gli episodi elencati rientrano nel vostro elenco dei preferiti? Avreste fatto altre scelte al nostro posto? Il materiale, d'altronde, non manca: diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, abbiamo elencato i motivi per cui secondo noi Mitchell e Gloria non potranno mai essere amici.