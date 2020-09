Modern Family, 5 motivi per cui Mitchell e Gloria non possono essere amici

L'unità familiare è un elemento fondamentale in Modern Family, e con una famiglia di quelle proporzioni non potrebbe essere altrimenti: l'alternativa è l'esplosione! Altrettanto ovvio, però, è che in un simile circo di diversi caratteri e modi di essere è matematicamente impossibile non trovare qualche incompatibilità.

Qualcuna di queste è praticamente palese (pensiamo a Jay e a Phil, ad esempio), mentre altre si manifestano in maniera più sottile: è il caso di Gloria e Mitchell. Riguardando gli episodi della seria abbiamo trovato almeno 5 motivi che, a parer nostro, dimostrano quanto i due si incastrino decisamente male l'uno con l'altra.

Prima di tutto il rapporto di Gloria con i propri figli e con quelli di suo marito: la seconda moglie di Jay, per ragioni anche comprensibili, non ha mai riservato a Mitchell e Gloria lo stesso affetto dimostrato in maniera ossessiva nei confronti di Manny e Joe; il personaggio di Sofia Vergara sembra però costruire un legame particolare con Lily, figlia di Cam e Mitchell, cosa che in effetti potrebbe rendere parecchio geloso quest'ultimo.

Gloria dimostra inoltre in alcune occasioni di non gradire particolarmente l'intromissione di Mitchell nelle sue faccende, come quando questi cerca di essere chiaro con lei sulla sua abilità alla guida; al contrario, Gloria dimostra invece di avere un bel po' di affinità con Cam, che risulta per lei una presenza decisamente più gradita (se escludiamo i giorni di convivenza forzata delle due coppie).

In ultimo, Mitchell sembra avvertire molto più di Gloria il peso del rapporto con sua madre, nonché prima moglie di Jay, DeDe: è plausibile, dunque, che il nostro Pritchett Jr. tema in qualche modo di ferire i sentimenti di quest'ultima avvicinandosi a Gloria più del dovuto. Cosa ne pensate? La pensate anche voi così sul rapporto tra Gloria e Mitchell? Fatecelo sapere nei commenti! Pochi giorni fa, intanto, abbiamo assistito ad un'inattesa reunion di Modern Family durante Italia's Got Talent.